Arka Sokaklar 596. bölüm fragmanı: Hüsnü Çoban evleniyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 596. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmana, Hüsnü Çoban'ın Esra ile evlendiği anlar damga vurdu. İşte Arka Sokaklar 596. bölüm fragmanı.

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan ve 15 sezondur ilgiyle takip edilen Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın, 16. sezonu da büyük bir ilgiyle karşılandı.

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh gibi başarılı isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 595. bölümü, geçtiğimiz hafta seyircinin beğenisine sunuldu.

595. bölümde, Esra ve Hüsnü evlilik kararı alırken Hüsnü, Esra'yı babasından istemek için yola koyuldu ve Arda ile birlikte Esra'yı babasından istedi.

Hüsnü ve Esra'nın bir an önce düğün yapması konusunda baskı yapan Nazike, çifti en sonunda nikah masasına oturttu. Ancak, nikah esnasında Hüsnü'yü öfkelendiren bir gelişme yaşandı. İşte Arka Sokaklar 596. bölüm fragmanı...

Arka Sokaklar 596. Bölüm Fragmanı İZLE

ARKA SOKAKLAR 596. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hüsnü ve Esra sonunda evlilik için hazırlıklara başlamışlardır. Hüsnü düğün hazırlıkları için uğraşırken nikah masasında hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır.