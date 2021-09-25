Arka Sokaklar 597. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde büyük bir kriz çıkıyor

16. sezonuyla yeniden izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın 597. bölümünden 2 fragman peş peşe yayınlandı. Yayınlanan 2. fragmana göre, büyük bir kriz çıkıyor. İşte Arka Sokaklar 597. bölüm fragmanı.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz'un üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, dün akşam 16. sezonuyla seyirci karşısına çıktı.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun yer aldığı Arka Sokaklar, yayınlanan 596. bölümle birlikte sosyal medyanın gündemine oturdu.

Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 597. bölümünden 2 fragman peş peşe paylaşıldı. Dizinin 597. bölümünde ekip, moto-kuryeleri uyuşturucu dağıtımı için kullanan bir çetenin peşine düşerken Cemal'in başı büyük bir derde girecek.

İşte Arka Sokaklar 597. bölüm fragmanı...

Arka Sokaklar 597. Bölüm Fragmanı İZLE

Arka Sokaklar 597. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

ARKA SOKAKLAR 597. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uyuşturucu çetesi moto-kurye sistemi ile uyuşturucu dağıtımı yapıyor. Ekip, bu çetenin başındaki isme ulaşmaya çalışıyor. Arda, yurtdışındaki sanal sevgilisine para göndermeye devam ediyor. Aslı, geçmişindeki tehlikeli bir sıkıntının peşine düşüyor. Hakan, köşeye sıkıştırdığı adamın intiharını engelleyemiyor.

Cemal, şiddet gören bir kadına yardım ediyor. Kadına şiddet uygulayan kişi kadının, Cemal’e sarılmasını görüyor. Cemal, adamın intikam planı ile adamlarınca yakalanıyor. Şubede ise bebek krizi çıkıyor. Başak'ın olmaması, Engin'in de görevi nedeniyle ekiptekiler Memo'ya bakmak zorunda kalıyor. Aslı'nın kardeşi kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıyor.