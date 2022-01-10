Bir devir kapanıyor! Arka Sokaklar 610. bölüm 2. fragman: Rıza Baba vuruldu...

Kanal D ekranlarında yayınlanan efsane dizisi Arka Sokaklar 610. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmana Rıza Baba'nın evinin önünde vurulduğu haberi damgasını vurdu.

Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin başrolü paylaştığı Arka Sokaklar 2006 yılından beri ara vermeden ekran macerasına devam ediyor.

Kadrosuna birçok ünlü ismin girip ayrıldığı dizinin başrol oyuncusu Zafer Ergin'in kadrodan ayrılacağı ileri sürüldü.

Seyircileri üzen bu gelişmenin akabinde gelen 610. bölüm 2. fragmanı da iddiaları neredeyse doğruladı.

"RIZA SOYLU VURULDU"

Fragmanda, uzun süredir Rıza Baba karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Zafer Ergin beklenmedik bir saldırıya uğruyor.

Rıza Baba’ya saldıran şahıs silahıyla üç el ateş ediyor ve olay yerinden uzaklaşıyor. Yaşanan bu durumunda ardından Rıza Baba kanlar içinde yere yığılıyor. Rıza Baba’ya silahla saldıran kişi ise henüz bilinmiyor.

Rıza baba ölüyor mu? Arka Sokaklar Rıza Baba diziden çıkıyor mu? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Rıza Baba'nın vurulduğunu öğrenen ekip şoke olur. Herkesin dünyası başına yıkılır. Peki Rıza Baba öldü mü? İşte Arka Sokaklar 610. bölüm 2.fragmanı...

Arka Sokaklar 610. Bölüm Fragmanı - 2 VİDEO