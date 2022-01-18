Arka Sokaklar 611. bölüm 2. fragmanı: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor!

Arka Sokaklar dizisinin 611. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Rıza Baba, Amerikalı suç örgütünün eline düşerken savcı Mesut'un, Rıza Babayı vurduğu sözde videoyu izliyor.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, 16. sezonunda da aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, yılbaşı arasının ardından 610. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Son bölüme Rıza Baba'nın vurulduğu sahne damga vururken dizinin merakla beklenen 611. bölümünden.çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Yeni bölümde; Rıza Baba, Amerikalı suç örgütünün eline düşer. Ekibi dağıttığı için onu kurtarmaya kimsenin gelmeyeceğini söyleyen Victoria, büyük bir zafer kazandıklarını ima eder. Rıza Baba da son gelişmelerden sonra ona hak verir gibidir.

Bu sırada savcı; Mesut'un, Rıza Babayı vurduğu sözde videoyu izler. Ekibin de onu tutuklamamasına öfkelenen savcı soluğu emniyette alır. Başta Engin Müdür olmak üzere ekibe sert tepki gösterir.

Savcı'nın, ''Mesut Komiser, koskoca Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor!'' sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Arka Sokaklar 611. bölüm 2. fragmanı...

Arka Sokaklar 611. Bölüm Fragmanı - 2 VİDEO

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut’un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut’un işini zora sokar. Delilleri gönderen kişinin kim olduğunu öğrenen Mesut, hışımla ortadan kaybolur. Mesut’u arayan ekibimiz gergindir. Rıza Babanın da vurulması duruma tuz biber eker.

Emniyete gelen deliller ve görgü tanığının teşhisi Mesut'u bir numaralı şüpheli yapar. Samir'in kaldığı hapishaneden gelen bir haber, ekibimizi ve İlyas Albay'ı şoka uğratır. Harekete geçen İlyas Albay kendisini tehlikeli bir konuma sokarken ekibimizi de peşinden sürükler.

Uyuşturucu alışverişine devam eden Amerikalıların intikam almak için son bir planı daha vardır. Veli isimli tekinsiz bir adam, önce kağıtçı Kudret'in eşi Nuran'a, ardından da Kudret'e saldırır. Polislerimiz izini kaybettiren Veli'yi bulmalıdır. Ekibimiz Veli'yi ararken aradaki husumetin sebebini öğrenmeye çalışacaklardır.