Arka Sokaklar 611. bölüm fragmanı: Rıza Baba hastaneden kaçırılıyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 611. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanda, Rıza Baba'nın hastaneden kaçırıldığı görüldü. Peki Rıza Baba'ya ne olacak?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Kanal D'nin Erler Film imzalı polisiye dizisi Arka Sokaklar, 16 sezondur aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, yılbaşı arasının ardından 610. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Son bölüme Rıza Baba'nın vurulduğu sahne damga vururken dizinin merakla beklenen 611. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümde, Rıza Babanın, Ankara'ya verdiği dilekçe işleme konulmuştu fakat Engin'e, Rıza Babanın yerine geçmesi istenmişti. Hal böyleyken Engin'in görevi kabul etmemesi üzerine bakanlık, ekibin lağvedildiği yazıyı Engin'e ulaştırır.

Tüm ekibin yeni yerleri belli olmuştur. Ekip ise, bu anları şaşkınlıkla izlemektedir. Yıllardır acısıyla, tatlısıyla birlikte omuz omuza verdikleri mücadele sonlanıyordur.

Bu sırada Rıza Baba ile de ilginç bir gelişme yaşanmaktadır. Hastanede bir anda fenalaşan Rıza Baba'nın daha sonra kaçırıldığı görülmektedir. Peki Rıza Baba ölecek mi? İşte Arka Sokaklar 611. bölüm fragmanı...

Arka Sokaklar 611. Bölüm Fragmanı VİDEO

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut’un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut’un işini zora sokar. Delilleri gönderen kişinin kim olduğunu öğrenen Mesut, hışımla ortadan kaybolur. Mesut’u arayan ekibimiz gergindir. Rıza Babanın da vurulması duruma tuz biber eker.

Emniyete gelen deliller ve görgü tanığının teşhisi Mesut'u bir numaralı şüpheli yapar. Samir'in kaldığı hapishaneden gelen bir haber, ekibimizi ve İlyas Albay'ı şoka uğratır. Harekete geçen İlyas Albay kendisini tehlikeli bir konuma sokarken ekibimizi de peşinden sürükler.

Uyuşturucu alışverişine devam eden Amerikalıların intikam almak için son bir planı daha vardır. Veli isimli tekinsiz bir adam, önce kağıtçı Kudret'in eşi Nuran'a, ardından da Kudret'e saldırır. Polislerimiz izini kaybettiren Veli'yi bulmalıdır. Ekibimiz Veli'yi ararken aradaki husumetin sebebini öğrenmeye çalışacaklardır.