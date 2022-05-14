Arka Sokaklar 628. bölüm fragmanı: Hüsnü Çoban tutuklanıp cezaevine gönderildi!

Arka Sokaklar dizisinin 628. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hüsnü, tutuklanarak cezaevine götürüldü. Onun bu çaresiz anları ise başta eşi eşi Esra olmak üzere, sevenlerini büyük üzüntüye soktu.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Senaryosunu Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı ve 16 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizi, 13 Mayıs Cuma akşamı 627. bölümüyle ekranlara geldi.

Dizinin yeni bölümünün hemen ardından 628. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde; uyuşturucu taciri, Hüsnü'nün Rehat'ı bacağından vurduğunun kanıtı olan videoda sahtecilik yaparak sosyal medyada yayınlatır.

Bu video üzerine Hüsnü tutuklanarak cezaevine götürülür. Onun bu çaresiz anları ise başta eşi eşi Esra olmak üzere, sevenlerini büyük üzüntüye sokar. İşte Arka Sokaklar 628. bölüm fragmanı...

Arka Sokaklar 628. Bölüm Fragman İzle

Arka Sokaklar 627. bölüm özeti

Esra’yı yaralayan Rehat ile Hüsnü arasında yaşanan restleşme çevredekiler tarafından kamera kaydına alınır. Kaydın internet ortamında hızla yayılması yalan haberleri de beraberinde getirir.

Rehat’ın polis tarafından öldürülüp üstünün kapatıldığını düşünen bir grup çete etrafa tehlike salar. Gittikçe büyüyen bu olay, Rehat’ın hastaneden kaçırılmasıyla daha da büyüyecek ve tehlikeli hale gelecektir.

Hidayet, ölen kızının intikamını almak ister. Gözünü karartan Hidayet, akrabası olan mafya reisi Kudret’e ulaşır. Kudret’in dahil oluşuyla olaylar Hidayet’in istemediği bir şekilde gelişecektir.