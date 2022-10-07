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    Arka Sokaklar 633. bölüm fragmanı: Mesut'un yaşaması için Amerika'ya gitmesi gerek...

    Arka Sokaklar'ın yayınlanan yeni sezon fragmanında; Tunç'un kaybolduğu, Mesut'un ise iyileşmesi için Amerika'ya gönderildiği görüldü.
    • 07.10.2022 - 12:16
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    Arka Sokaklar 633. bölüm fragmanı: Mesut'un yaşaması için Amerika'ya gitmesi gerek...

    Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar 17. sezonu ile devam edecek.

    Yeni sezonun başlamasına artık sayılı zamanlar kalırken, yayınlanan son fragman ise ilgi çekmeyi başardı.

    Yayınlanan son fragmanda; Mesut'un ameliyata alınacağı görülürken Rıza Baba ise "Yapma Mesut. Gidemezsin. Yapma aslanım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

    Mesut'un iyileşmesi için Amerika'ya gönderileceği söylenirken, Tunç'un kayıp olması ise ekibi harekete geçirdi.

    Mesut'un gözlerini açmadan önce Tunç'u bulmak isteyen Rıza Baba ve ekibi, operasyonlara hız verdi.

    Tunç'u ararken nefes kesen sahnelerin seyirci ile buluşturulduğu dizi, fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.

    İşte Arka Sokaklar 633. bölüm fragmanı...

    Arka Sokaklar 633. bölüm fragmanı İZLE

    Arka Sokaklar 633. bölüm fragmanı: Mesut un yaşaması için Amerika ya gitmesi gerek... #1


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