Arka Sokaklar 640. bölüm fragmanı: Efsaneydi, Rıza Baba'yı gömdüler! Arka Sokaklar'ın yayınlanan son fragmanında; Rıza Baba'nın mezarını gören izleyiciler neye uğradığını şaşırdı.

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ensonhaber.com

18. sezonuyla verdiği arayı sonlandıran ve Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanan Arka Sokaklar, nefes kesti.

Dün ilk bölümüyle ekrana gelen dizinin hemen ardından ise yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Rıza Baba'nın cenaze namazının kılındığı ve ekibinin yıkıldığı görüldü.

Rıza Baba öldü mü?

Rıza Baba'nın mezarının da gösterilmesi ise öldüğüne dair iddiaları güçlendirdi. Ancak dizinin hayranları, Zafer Ergin'in ayrılacağını düşünmüyor.

Zafer Ergin'in ölüp ölmeyeceği ise ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak...