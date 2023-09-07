Arka Sokaklar 640. bölüm fragmanı: Rıza Baba öldü, efsaneler mesleğe geri dönüyor! Arka Sokaklar'ın yayınlanan yeni fragmanı, izleyenleri heyecanlandırdı. Rıza Baba'nın cenazesinin gösterildiği fragman, seyirciyi ters köşe etti.

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ensonhaber.com

Verdiği aranın ardından yeniden ekranlara dönen Arka Sokaklar, seyircisini şaşırtmaya devam ediyor.

İlk bölümün ardından yayınlanan fragmanlarda Rıza Baba'nın cenazesinin gösterilmesi, seyirciyi hayal kırıklığına uğrattı.

Ekip yeniden geri dönerken, Rıza Baba'nın cenazesinin ardından çevirilen oyunlar ortaya çıkmaya başladı.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Ekip mahkeme kararının ardından Rıza Baba'nın intikamı için sahalara döndü. Cenaze töreninde de gözyaşları sel olurken, "Çok uğraştılar ama az kaldı" sözleri seyirciyi ters köşe etti.

Bu sözlerin üzerine, "Rıza Baba'nın ölümü bir oyun muydu?" söylemleri gündem oldu.