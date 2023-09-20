Arka Sokaklar 642. bölüm 2. fragmanı: Rıza Soylu'nun ailesine ne oldu? Arka Sokaklar'ın yayınlanan son fragmanında; sokaklarda olay çıkaranların peşine düşen Rıza Baba ekibini büyük bir tehlikenin beklediği görüldü.

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ensonhaber.com

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni fragmanı, yine rekor kırdı.

Yayınlanan fragmanda, sokakların yakılıp yıkıldığı görüldü. İstanbul sokaklarındaki emniyeti sağlamak ise Rıza Baba ve ekibine düştü.

Rıza Baba ve ekibi teröristlerin peşinden koşarken, Hüsmnü Çoban ise büyük bir şokla karşı karşıya kaldı.

Çoban'ın oğlunun yaralandığı ve öleceği düşünülürken, Rıza Baba'nın da ailesi kaçırıldı.

Rıza Baba kötü haberi aldı

Kaçırılan minibüste ailesi olduğunu öğrenen Rıza Baba, kötü haberi aldı ve yıkıldı.

Ekip aileyi ve çocukları kurtarmak için, bir kez daha devreye girdi...