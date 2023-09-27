Arka Sokaklar 643. bölüm fragmanı: Metin'in ölümü teşkilatı yıkıyor! Hüsnü Çoban kahroldu Arka Sokaklar'ın yayınlanan yeni fragmanında; Metin'in hareketsiz bir şekilde yatması ve Hüsnü Çoban'ın üzüntüsü, öldüğü iddialarını güçlendirdi.

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ensonhaber.com

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni fragmanı, kısa süre içerisinde trendlere girdi.

Fragmanda; Rıza Baba'nın kontrolünde ekibin yeni bir operasyona başladığı görüldü.

Sokakları tutan çeteleri çökertmek isteyen ekip harekete geçerken, Hüsnü Çoban ise oğlunun derdine düştü.

Metin öldü mü?

Metin'in bir depoda kelepçeli halde olduğunu görenler, öldüğünü düşündü...

Hüsnü Çoban'ın da oğlunun yanında yer alması ve üzgün olması ise bölüme dair merakları iyice artırdı.

Peki, Metin öldü mü, Furkan Göksel diziden ayrıldı mı? Bu soruların cevabını yeni bölümde öğreneceğiz.