Arka Sokaklar 651. bölüm fragmanı: Hakan ve Engin yumruk yumruğa! Ekip fena dağıldı Arka Sokaklar'ın yayınlanan son fragmanında; Sadullah'ı tutuklayan ekip, Hakan ve Engin'in kavgası sonrası dapılma sürecine girdi.

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Kısa bir aranın ardından yeniden ekranlara dönen Arka Sokaklar, son yayınlanan fragmanıyla herkesi şaşırttı.

Pazartesi ve Cuma olmak üzere iki bölüm yayına veren dizinin son fragmanında, Sadullah'ın yakalandığı görüldü.

Sadullah'ın yakalanması Rıza Baba'yı sevindirdi ancak avukatı ekibin arasını bozmaya başladı.

Engin ve Hakan kavgası!

Sadullah'ı kurtarmak için karakola gelen avukat, Engin'in yakını çıkınca ortalık birbirine girdi. Avukatın Engin'e olan samimiyeti Hakan'la arasını açtı.

"Bu ekipte artık durulmaz" diyen ve silahını bırakan Hakan, Rıza Baba dahil herkesi şaşırttı.

"Ne oluyor burada?" diyen ve sinirlenen Rıza Baba'nın Hakan'ı geri döndürüp döndürmeyeceği ise bilinmiyor.