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Türkiye'nin en sevilen uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 700. bölümü geride bırakmaya hazırlanıyor.

700. bölüm ise diğer tüm bölümlerde olduğu gibi yine heyecan dolu geçecek.

Arka Sokaklar'ın bu unutulmaz bölümü, Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel dokusunda çekildi. Arka Sokaklar’da bir sürpriz de yaşandı.

İLKER İNANOĞLU SÜRPRİZİ

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun başrolünü paylaştığı dizide Engin Balkan karakterine hayat veren İlker İnanoğlu, konuk oyuncu oldu.

Heyecanlı ve aksiyonu yüksek 700. bölüm heyecanı yaşayan oyuncular, dizide etkilendikleri olayları ve düşüncelerini sevenleriyle paylaştı.

"İYİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMANIZIN SONUCU BAŞARI"

Duygularını paylaşan oyunculardan Zafer Ergin, şöyle konuştu:

19. sene içindeyiz, 20'ye giriyoruz. Süratle ve iyi bir şekilde çalışmanızın sonuçlarını alabilmek başarı gibi geliyor bana. Başarılı olunca da sevinmek gerekir.



20 yıl boyunca yaz, kış çalıştık. Türkiye'nin ekonomisi o zamanlar daha da değişikti. Ben karda kışta arkadaşlarla beraber çekim yaparken, arazide konuşurken gırtlağıma kar kaçtığını biliyorum. Bu zorluklar vardı. Ben 20 senedir başka bir yere gitmedim.



Artık daha iyi şartlarda çalışıyoruz. Oynadığım şeyi biraz güçlü, kuvvetli oynamak isterim. Rıza Baba'da da böyle. Bütün arkadaşlarım gibi inceliyorum, araştırıyorum, bakıyorum. İyiye doğruya, güzele gitmek için çaba sarf ediyoruz.

ÖZGÜR OZAN: TÜRKİYE'NİN NABZINI TUTMAYA ÇALIŞTIK

Heyecanlıyız ve kimsenin başına gelmeyen bir hikayenin içerisinde olmaktan gurur duyuyoruz. 700 bölümdür birçok hikayeyi yaptık ve Türkiye'nin nabzını tutmaya çalıştık. Narin’in hikayesini yapmıştık hikayeye bizim bakış açımızdan bakılması ve insanların hassasiyet göstermeleri bizi mutlu etti. 700. bölümü Şanlıurfa’da çektik, hep aynı sevgiyi ve ilgiyi görüyoruz. Urfa halkı misafirperverlik gösterdi.

ÖZLEM ÇINAR: HAYALİMİZİN ÖTESİNDE BİR RAKAMA ULAŞTIK

Hayalimizin çok ötesinde bir rakama ulaştık, çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Çocukların kurban edildiği ya da istismar edildiği bölümlerden çok etkilendim. İstanbul dışındaki seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. İstanbul'dakilerden oldukça farklı bir kitlemiz var bizi görmek onlara hayal gibi geliyor ama bizi gördüklerinde gözlerindeki ışık ve mutluluk bizi de çok mutlu ediyor.

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU: EN UZUN SOLUKLU DİZİDE OYNAMAK ÇOK GÜZEL

Türkiye'nin en uzun soluklu dizisinde oynamak çok güzel bir duygu.700. kez seyircisi ile buluşuyor dizimiz. Bunun heyecanını ben de yaşıyorum. Narin bölümü tüm Türkiye gibi beni de çok etkiledi. Urfa'da çekim yapmak benim için çok özeldi. Balıklıgöl çevresinde dar sokaklarında yörenin kendi dokusu içinde bir hikaye anlatmak çok güzeldi.

OYA OKAR: HEYECANLI VE GURURLUYUM”

700. bölüm için heyecanlı ve gururluyum. Bu kadar uzun soluklu olup da hâlâ seyircisinin ilgiyle izlediği bir işin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Arka Sokaklar gündemde yaşanan olayları her zaman konu olarak işledi. Yenidoğan çetesi sebebiyle Selin ve Mesut’un çocuklarını kaybetmesi beni çok etkiledi. Kurgu olarak bile düşündüğünüzde tüyler ürpertecek bir olayın gerçek hayatta yaşanmış olması korkunç bir şey.

OZAN ÇOBANOĞLU: REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDIYORUZ