Arka Sokaklar Ali'nin Pınar'ı hem evlendi hem de anne oldu! 'Rıza Baba'nın torunlarına bakın ya..'

Arka Sokaklar Ali'nin Pınar'ı hem evlendi hem de anne oldu! 'Rıza Baba'nın torunlarına bakın ya..'

Arka Sokaklar dizisinde ilk sezonlarda yer alan Pınar Aydın, şimdilerde evli ve anne.. Kıvırcık Pınar olarak akıllarda kalan Aydın'ın çocukları ise tatlılıkları ile dikkatleri çekiyor.

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar, 16. sezonu ile ekranlara hızlı bir giriş yaptı.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi, 16. sezonunda da reyting rekorları kırıyor.

Geçen zamana rağmen başarısını azaltmaya aksine artıran dizi, aksiyon dolu sahnelerle heyecanını sürdürüyor.

Diziden bugüne kadar birçok oyuncu gelip geçerken, bu isimlerden birisi ise ilk sezon Pınar karakterine hayat veren Pınar Aydın oldu.

Rıza Baba'nın kızını canlandıran ve kıvırcık Pınar olarak akıllara kazınan Aydın, diziden ani bir kararla ayrıldı.

Projeden ayrıldıktan sonra evlenen ve anne olan Pınar Aydın'ın tatlılık abidesi çocukları ise herkesin sempatisini kazandı.

2015 yılında Harun Ovalıoğlu ile evlenen Aydın'ın Ayaz ve Uğur Berk adında iki oğlu var ve yıllara güzelliği ile meydan okuyor.

PINAR AYDIN'IN ÇOCUKLARI

Akademi Türkiye yarışmasında şarkıcı olarak ünlenen Pınar Aydın, daha sonra Arka Sokaklar, Akasya Durağı gibi dizilerde rol aldı. Arka Sokaklar'dan aniden ayrılan Aydın, ekranlardan çekildi.

Ekranlardan çekilen ve uzun süre ortada gözükmeyen Aydın, anneliği tattı. İki erkek çocuğu büyüten güzel isim, yeniden ekranlara dönecek mi bilinmez...

Tüm planlarını çocukları üzerine yaptığını söyleyen ve Giresun'da yaşayan Aydın, Arka Sokaklar seyircisi tarafından ise unutulmadı.

Akıllarda güçlü bir yer edinen Pınar Aydın'ın rol arkadaşı Alp Korkmaz ise geçtiğimiz aylarda diziden ayrılarak, bir dönemi kapadı.