Arka Sokaklar bakın hangi diziye konuk olmuş! Hüsnü Çoban'ı şoke eden karşılaşma...

Arka Sokaklar bakın hangi diziye konuk olmuş! Hüsnü Çoban'ı şoke eden karşılaşma...

Arka Sokaklar ve Acemi Cadı dizisinin yıllar önce bir araya geldiği ortaya çıktı. Acemi Cadı dizisinin bir bölümüne dahil olan Hüsnü Çoban'ın, Ayşegül'ü tutukladığı sahneler dikkati çekti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, 16. sezonuyla seyircisinin karşısına çıktı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, birbirinden usta oyuncuları bir araya getiriyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı dizi, yaşanan ayrılıklara rağmen devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar, reytinglerdeki başarısını ise koruyor.

Geçen yıllara rağmen popülaritesini kaybetmeyen diziyle ilgili ortaya çıkan bir detay seyirciyi şoke etti.

Arka Sokaklar'ın yıllar önce yine Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Merve Boluğur'un çıkışını sağlayan Acemi Cadı dizisine konuk olduğu ortaya çıktı.

ARKA SOKAKLAR'IN HÜSNÜ ÇOBAN'I ACEMİ CADI SETİNDE

Kanal D ekranlarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Merve Boluğur, Nergis Kumbasar ve Şenay Gürler gibi isimler aldı.

Yayınlandığı döneme damga vuran diziye, Arka Sokakların Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın konuk olduğu ortaya çıktı.

Ayşegül'e hırsızlıktan dolayı kelepçe taktığı görülen Hüsnü Çoban'ın, "Kaldır elleri, kalk ayağı. Bir dakika. Ne işim var benim burada?

Burası bizim Arka Sokaklar değil. Neyse benim için fark etmez. Vazife vazifedir. İhbar aldık, değerlendireceğiz" dediği görüldü.