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- Arka Sokaklar bu akşam (25 Kasım) neden yok, bitti mi? Dizinin akıbeti...
Arka Sokaklar bu akşam (25 Kasım) neden yok, bitti mi? Dizinin akıbeti...
- Haber Merkezi
- 25.11.2022 - 12:47
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 17 sezondur yayın hayatına devam ediyor.
Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin başrolü paylaştığı Arka Sokaklar 2006 yılından beri seyircisiyle buluşuyor.
Kadrosuna birçok ünlü ismin girip ayrıldığı dizi ilk günkü nabzını korumayı başarırken, setten kötü bir haber geldi.
25 Kasım Cuma akşamı yeni bölümü yayınlanması beklenen Arka Sokaklar, yayın akışında yer almadı. Arka Sokaklar yerine Örümcek Adam filmini gören seyirciler, "Arka Sokaklar neden yok" sorusuna yanıt arıyor.
Peki Arka Sokaklar bitti mi, neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
Arka Sokaklar bu akşam (25 Kasım) neden yayınlanmadı?
Kanal D’den yapılan açıklama göre diziye sağlık arası verildi.
Arka Sokaklar’ın yapımcısı Türker İnanoğlu’nun geçirdiği rahatsızlık sebebiyle diziye verilen aranın kaç gün süreceği ise bilinmiyor.