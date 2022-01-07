Arka Sokaklar bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Rıza Baba'nın akıbeti merak uyandırdı!

Arka Sokaklar bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Rıza Baba'nın akıbeti merak uyandırdı!

Her cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar dizisi, Kanal D'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Peki Arka Sokaklar bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte yeni bölüm tarihi...

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kanal D'nin Erler Film imzalı polisiye dizisi Arka Sokaklar, 16 sezondur aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor.

Son yayınlanan fragmanda, 3 kez vurulduğu görülen Rıza Baba'nın akıbetini merak eden izleyiciler, Kanal D'nin 7 Ocak 2022 tarihli yayın akışında Arka Sokaklar'ı göremedi.

Bunun üzerine arama motorlarına yönelen seyirciler, Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Arka Sokaklar bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Rıza Baba ölecek mi? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili nedeni ile her sene diziler genellikle bir bölüm ara veriyor. Bu nedenle Arka Sokaklar dizisi de bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek ve onun yerine bu akşam saat 20:00'de John Carter: İki Dünya Arasında filmi yayınlanacak.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 14 Ocak 2022 Cuma günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

RIZA BABA'YA NE OLACAK?

Günlerdir Arka Sokaklar ve Kanal D sosyal medya hesaplarından siyah bir zemin üzerinde Rıza Baba hastagı açılması, 'Rıza Baba'ya ne oldu?' sorusunu akıllara getirmişti.

Dizinin ekrana gelen son fragmanında Rıza Komiser'in kimliği belirsiz birisi tarafından vurularak, kanlar içinde yere yığılması Rıza Baba ölüyor mu? Ona kim ateş etti? Gibi sorular Arka Sokaklar takipçileri arasında merak konusu oldu. Rıza Baba'nın akıbeti ve diğer gelişmeler Arka Sokaklar 610. bölümde ortaya çıkacak.