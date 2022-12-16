Arka Sokaklar bugün var mı, neden ara verdi? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Arka Sokaklar bugün var mı, neden ara verdi? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bir süredir yayınlanmıyor. Peki bu akşam Arka Sokaklar var mı? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 2006 yılından bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan dizinin yönetmenliğini Orhan Oğuz'un, senaryosunu ise Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan üstleniyor.

Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile 45 gün yayına ara verilmişti.

Son iki haftadır Arka Sokaklar dizisinin yayınlanmaması ise izleyicilerin kafasında soru işareti oluşturdu.

Peki Arka Sokaklar bu akşam yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Arka Sokaklar bu akşam var mı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi, bu akşam da yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölüm tarihi ise henüz belli değil. Tarih açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Arka Sokaklar dizisine neden ara verildi?

Kanal D ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm çekimlerine 45 günlük ara verilmişti.

İlker İnanoğlu, Arka Sokaklar ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. İnanoğlu; “Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz” dedi.