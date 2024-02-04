Arka Sokaklar ekibi Hatay'da! Depremin 1. yılına özel bölüm... 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketini unutturmamak adına 663'üncü bölümü afetten önemli ölçüde etkilenen Hatay'da çeken Arka Sokaklar ekibi, depremzedelerle bir araya geldi. Oyuncular, bölgedeki durumdan duygusal olarak etkilendiklerini söyledi.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçti.

Anma programları yapılırken, televizyon ekranlarında da yaşanan afet unutulmadı.

Bu kapsamda Kanal D ekranında 18 yıldır yayınlanan polisiye dizi Arka Sokaklar, 663'üncü bölümü depremlerin birinci yılına özel olarak çekti.

Dizi ekibi, Hatay’da enkazların arasında yapılan çekimler esnasında duygusal anlar yaşadı.

Dizi oyuncuları Zafer Ergin, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar ve Sinem Reyhan Kıroğlu, Antakya ve Defne bölgesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

Rıza baba: Söyleyecek söz bulamıyorum

3 gün boyunca devam eden çekimler esnasında duygularını paylaşan oyuncu Zafer Ergin, "Şu an aynı günü burada yaşıyoruz. Üstüne bastığımız yerlerin altında birileri var mı düşüncesi bizi 15-20 gün uyutmayacak. Böyle bir plato yok. Söyleyecek söz bulamıyorum. İçler acısı bir durumla karşı karşıyayız. Çok zor günler geçirilmiş burada. Buralar nasıl düzeltilir aklım dilime vurmuyor. Allah, bütün insanoğlunun yardımcısı olsun.

"Başka illerde de çekim yaptık ama bu sefer çok dramatik bir yerdeyiz"

10 yıl önce Hatay’a gezmeye geldiğini söyleyen Ozan Çobanoğlu ise şöyle konuştu:

"Gördüğümde çok üzüldüm. Geriye hiçbir şey kalmamış gibi. Biz unutmadık. Unutturmak da istemiyoruz. Üzerinden 1 yıl geçti ama Arka Sokaklar ekibi olarak buradayız. Herkesin görmesi gereken ve mutlaka elinden ne geliyorsa yapması gereken bir yer. Ülke olarak Hatay’a ne gerekiyorsa yapmalıyız. Burayı unutturmamamız gerekiyor. Başka illerde de çekim yaptık ama bu sefer çok dramatik bir yerdeyiz. Bir sanatçı olarak onun duyarlılığıyla buradayım. Bu insanlara faydalı olalım. Geldiğimden beri hiç keyfim yok. Gülmek dahi istemiyorum. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Hatay benim şahsi meselemdir’ dedi. O sözleri unutmayalım. Burası bizim şahsi meselemiz olsun ve buraları eskisi kadar güzel hale getirelim. Burası bizim kültür mirasımız olan şehirlerimizden birisi. Buranın önemini herkes anlasın ve hatırlasın. Uzun yıllar, buranın desteğe ihtiyacı var.”

"İnsan olarak 6 Şubat’tan sonra kimse eskisi gibi olamadı"

Sinem Reyhan Kıroğlu ise Hatay’a ilk defa geldiğini belirterek, "Geldiğimizden beri çok üzgünüz. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ama sanki dün deprem olmuş gibi hala her yer yıkık. Hala herkes acılı. Biz de dizi çekiyoruz ama mutsuzluğumuzla çekiyoruz. İnsan olarak 6 Şubat’tan sonra kimse eskisi gibi olamadı. Burayı canlı görmek bambaşka. Buraya gelip bu manzarayı gören birinin çok sağlıklı ve eskisi gibi evine döneceğini düşünmüyorum. Hiçbir dizide bu kadar gerçek bir ortamda bulunmadım. Yürürken nefes alamıyorsunuz. Dizi çekiyormuş gibi bir ruh halinde değiliz.” dedi.

"Şaşkınlıkla etrafa bakıyoruz"

Özlem Çınar da, “Karışık duygular içerisindeyim. Depremin üzerinden zaman çok çabuk geçmiş. Daha önce hiç gelmemiştim. Şaşkınlıkla etrafa bakıyoruz. Gerçek bir deprem bölgesinde çekimde olduğuma inanamıyorum. Çok üzücü.” diye konuştu.

Fragman gündem oldu

Arka Sokaklar’ın 663’üncü bölümü için yapılan tanıtım filmi ise deprem bölgesinde yaşanan acıları bir kez daha gözler önüne serdi.

Maya Perest’in, “Yok Bana Bu Cihanda” isimli eseri eşliğinde ekrana gelen tanıtım, kısa sürede sosyal medyanın gündemine düştü.

9 Şubat'ta ekranlarda

İzleyenleri derinden etkileyen fragman, “Baktığım ailenin kızı onların değilmiş, depremden kaçırmışlar.” söylemiyle başlıyor.

Arka Sokaklar’ın deprem bölgesinde çekilen yeni bölümü, 9 Şubat Cuma akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)