Arka Sokaklar ekibi Rıza Baba için öyle bir şey yaptı ki...

Arka Sokaklar ekibi Rıza Baba için öyle bir şey yaptı ki...

16 sezondur ekranda olan Arka Sokaklar dizisi, herkesin ilgiyle izlediği yapımların başında geliyor. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin ise sık sık ayrılık iddialarıyla anılıyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar, geçen 16 sezona rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh'un yer aldığı Kanal D dizisi Arka Sokaklar, yeni ve aksiyon dolu bölümlerle ekrana geliyor.

Herkesin keyifle izlediği ve tüm oyuncuların ilgiyle takip edildiği dizide, favori isimlerin başında ise Rıza Baba geliyor.

Zafer Ergin'in canlandırdığı karakter seyirciyle özdeşleşirken, sık sık ayrılık haberleri gündeme gelmeye başladı.

Bu haberler defalarca yalanlandı ancak Arka Sokaklar ekibinden herkesin kafasını karıştıran bir hamle geldi.

RIZA BABA İÇİN SİYAH EKRAN

Cuma günleri ekrana gelen Arka Sokaklar, yılbaşı nedeniyle ara verdi. Yılbaşından dolayı bu hafta ekrana gelmeyecek olan dizide, ilginç bir olay yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni yıl nedeniyle yılbaşı arası veren diziyle ilgili siyah fonda "Rıza Baba" etiketiyle yapılan paylaşım, kafa karıştırdı.

Paylaşımın altına “14 Ocak 2022 Arka Sokaklar yeni bölüm” yazılması dikkati çekti.

Bu durum Rıza Baba’ya hayat veren Zafer Ergin’in ölerek diziye veda edeceğini akıllara getirdi.

Ancak Ergin’in diziyle sezon sonuna kadar anlaşması olduğu ve bir ayrılığın söz konusu olmadığı öğrenildi.