Arka Sokaklar fragmanında sürpriz: 'Efsane geri dönüyor' Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh diziye geri dönüyor. Dizinin yeni bölüm fragmanda 'Efsane geri dönüyor' mesajı verildi.

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DHA

Kanal D ekranlarında 18 yıldır yayınlanan polisiye dizi Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu projeleri arasında yer alıyor.

Bir süre önce yaşamını yitiren Yeşilçam’ın duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan dizinin 672’nci bölümüne ilişkin yeni tanıtım filmi gündem oldu.

Mesut Komiser gizemi

Fragmanda, yüzü belli olmayan ve gizemli bir karaktere yer verildi.

Arif Müdür’ün, Rıza Baba’ya, “Sen söyle; Mesut mu, değil mi?” dediği anlar ekrana yansıdı.

Garip köpek, kokuyu oldu

Dikkat çeken bu görüntüler, dizinin efsanevi karakteri Mesut Komiser’e benzetildi. Polis köpeği Garip’in, Mesut Komiser’in kokusunu algılayıp koştuğu da görüldü.

Tanıtımın Kanal D’de yayınlanması ile birlikte Şevket Çoruh’un diziye geri döneceği haberleri sosyal medyanın gündemine düştü.

Yakın zamanda hesabı takip etti

Çoruh ve dizinin adı bir anda X hesabında kısa sürede gündem olurken, izleyicilerden de binlerce yorum geldi.

Öte yandan oyuncu Şevket Çoruh’un yakın zamanda 16 sezon 632 bölüm oynadığı Arka Sokaklar’ın resmi hesabını takibe alması dikkat çekti.

Gözler şimdi Arka Sokaklar’ın 26 Nisan Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümüne çevrildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)