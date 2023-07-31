Arka Sokaklar hayranına büyük darbe! Başrol oyuncusu gerçeği açıkladı... "Dönüyorlar" denilmişti ama! Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncusu Zafer Ergin, merak edilen soruları yanıtladı. Dizinin akıbeti hakkında konuşan Ergin, herkesi şaşırttı.

17 seozn boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, Erler Film tarafından D Yapım'a satıldı.

Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sonrası 45 gün ara veren ve yayındna kaldırılan dizinin satıştan sonra yeniden ekranda olacağı konuşuluyordu.

Dizinin yeniden ekranda olacağı fikri ise herkesi heyecanlandırdı ve bekleyiş başladı.

Hatta dizinin çekimlerine başlamadan önce birçok eski oyuncuyla masaya oturuldu ve anlaşama sağlandı.

Dizinin Rıza Babası'nı canlandıran Zafer Ergin ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile hayranları tes köşe yaptı.

Dizi yeniden başlayacak mı?

Bir alışveriş merkezinde gazeteclerin sorularını yanıtlayan ve neşesi yerinde olan Zafer Ergin, "Arka Sokaklar’ın yeniden ekranlarda olacağı" haberleri hakkında, "Henüz bize söylenen net bir durum yok. Sete ne zaman çıkacağız, kadroda ne sürprizler olacak belli değil.

Yayınlanırsa da zaten aynı gün, aynı saatte yayınlanır. Biliyorsunuz cuma günü deyince akla Arka Sokaklar gelir. Cuma, Arka Sokaklar günüdür." dedi.

Transferler devam edecek mi?

Zafer Ergin'in açıklaması kafaları karıştırdı ancak diziye transferler de devam ediyor.

Bu durum dizinin başlayacağına dair umutları da artırıyor.