Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ın 17 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle özdeşleşen Özgür Ozan'ın hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar, Ozan'ın gerçek hayattaki eşini görünce hayran kaldı.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Selin Demirci ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

Geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer almaya devam eden dizi, özellikle başrol oyuncularının yıldızlarını parlattı.

Dizide Hüsnü Çoban karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Özgür Ozan da bu isimlerden biri oldu.

Önce Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami rolüyle ardından da Hüsnü Çoban karakteriyle özdeşleşen Özgür Ozan, başarılı oyunculuğuyla göz dolduruyor.

Özel hayatını gözlerden uzak tutan Özgür Ozan, medyaya sadece iş hayatıyla yansımayı tercih eden isimler arasında yer alıyor.

Hakkında araştırma yapanlar, Ozan'ın 17 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşini gördüklerinde ise şaşkınlık yaşıyor.

ÖZGÜR OZAN'IN EŞİ GÜZELLİĞİYLE MEST ETTİ

Özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Özgür Ozan, 2005 yılında Neslihan Uğur ile nikah masasına oturdu.

Özgür Ozan ve Neslihan Uğur çiftinin bu evliliklerinden Ali Demir ve Derin Deniz adını verdikleri iki çocuğu bulunuyor.

Sadece mesleğiyle göz önünde olmak isteyen Ozan, sık sık çocuklarıyla çekildikleri kareleri sosyal medya hessabından paylaşıyor.

Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunan usta oyuncu, eşiyle çok fazla fotoğraf paylaşmayı ise tercih etmiyor.

Özgür Ozan'ın 17 yıllık eşi Neslihan Uğur ise duru güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.