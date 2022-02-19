Arka Sokaklar Metin'in büyük aşkı derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Gören dondu kaldı

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser'in oğlu Metin'e hayat veren ünlü oyuncu Furkan Göksel, yaşadığı aşkla gündeme geliyor. Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt ise son pozuyla nefes kesti.

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar, 16. sezonu ile devam ediyor.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimleri buluşturan dizi,

Cuma günleri zirvede yer alıyor. Geçen 16 sezonda çok fazla oyuncu kaybeden ancak reytinglerini kaybetmeyen dizide ayrılan sonra geri gelen Furkan Göksel, Metin karakterine hayat veriyor.

Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin'i canlandıran ve diziye geri döndüğü için herkesi sevindiren oyuncu, son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor.

Yaşadığı aşkla ve sevgilisi ile verdiği pozlarla gündem olan Furkan Göksel, mutlu olduğunu her paylaştığı karede belli ediyor.

Güzelliği ile dikkatleri çeken Furkan Göksel'in kız arkadaşı Kader Bozkurt ise göğüs dekolteli pozu ile gündem oldu.

FURKAN GÖKSEL'İN KIZ ARKADAŞI NEFES KESTİ

Arka Sokaklar dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Kader Bozkurt, transparan göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Beyaz elbisesi ile bir kuğu gibi gözüken Bozkurt, Göksel'le yaşadığı aşk sayesinde gün geçtikçe tanınmaya başladı.

Furkan Göksel, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kader Bozkurt ile paylaştığı 14 Şubat pozlarına ''Bu günün anlam ve önemi sensin güzel sevgilim'' notunu düşmüştü.