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    Arka Sokaklar ne zaman ekranlara dönüyor? Kadroya yeni oyuncular dahil oldu mu?

    Arka Sokaklar dizisi yeni sezon çekimlerine başladı. Kadroya beş yeni oyuncu katıldı. İşte merak edilen o isimler...
    • 10.08.2022 - 09:46
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    Arka Sokaklar ne zaman ekranlara dönüyor? Kadroya yeni oyuncular dahil oldu mu?

    Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Arka Sokaklar'ın yeni sezon çekimleri başladı...

    Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği polisiye dizisi Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alıyor.

    Arka Sokaklar'ın ne zaman başlacağı da merak ediliyor.

    Eylül ayında ekranlara dönmeye hazırlanan fenomen dizi Arka Sokaklar'ın yeni sezon çekimleri başladı.

    Uzun soluklu dizi Arka Sokaklar'ın 17. sezonunda oyuncu kadrosuna beş yeni isim katıldı.

    Yeni isimler var

    Oyuncular Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova, dizinin 17'nci sezonunda Rıza Baba'nın ekinin yeni polislerini oynayacak.

    Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek.

    Ayrıca, Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

    Arka Sokaklar ne zaman ekranlara dönüyor? Kadroya yeni oyuncular dahil oldu mu? #1

    Arka Sokaklar ne zaman ekranlara dönüyor? Kadroya yeni oyuncular dahil oldu mu? #2

    Arka Sokaklar ne zaman ekranlara dönüyor? Kadroya yeni oyuncular dahil oldu mu? #3

    Arka Sokaklar ne zaman ekranlara dönüyor? Kadroya yeni oyuncular dahil oldu mu? #4


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