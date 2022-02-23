'Arka Sokaklar Pınar' deyince akıllara hala o isim geliyor! İlk sezon Pınar'ın son haline bakın...

Arka Sokaklar dizisinde 2 sezon boyunca Pınar karakterine hayat veren Pınar Aydın, şimdilerde evli ve iki çocuk sahibi. Ekranlardan tamamen çekilen güzel ismin değişimi ise görenleri şaşırtıyor.

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar, 16. sezonu ile devam ediyor.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, aksiyon dolu sahneleri ile dikkati çekiyor.

Geçen uzun zamana rağmen çok fazla oyuncu kaybeden ancak final vermeyi düşünmeyen proje, reytinglerde zirveden inmiyor.

Arka Sokaklar'ın başarısı yıllar geçtikçe artarken, ilk sezon dizide Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın, yeniden gündem oldu.

Diziden ikinci sezondan sonra ayrılan ve yıllar sonra itirafta bulunarak ayrıldığı için pişman olduğunu söyleyen Aydın, oyunculuk yapmıyor.

İki çocuk annesi olan ve 2015 yılında nikah masasına oturan Pınar Aydın, yılların teğet geçtiği bir isim olarak görenleri şaşırtıyor.

PINAR AYDIN YILLAR GEÇMESİNE RAĞMEN DEĞİŞMEDİ

Akademi Türkiye yarışmasında şarkıcı olarak ünlenen Pınar Aydın, daha sonra Arka Sokaklar, Akasya Durağı gibi dizilerde rol aldı.

2015 yılında Harun Ovalıoğlu ile evlenen Aydın'ın Ayaz ve Uğur Berk adında iki oğlu var.

Müziği ve oyunculuğu bırakan ve hayatını çocuklarına adayan Pınar Aydın, geçen zamana rağmen değişimini ve güzelliğini koruyor.

Arka Sokaklar'dan ani bir kararla ayrılan güzel isim hala daha akıllarda.. Geçen zaman rağmen "Arka Sokaklar Pınar" deyince akla gelen Aydın, çocuklarının tatlılığı ve aile hayatı ile hayranlarından övgüler alıyor.