Arka Sokaklar Rıza Baba'nın herkesten sır gibi sakladığı kızı Esra'ya bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle özdeşleşen Zafer Ergin'in hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar, Ergin'in gerçek kızı Esra Ergin'i görünce hayran kaldı.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

Geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer almaya devam eden dizi, özellikle başrol oyuncularının yıldızlarını parlattı.

Dizide Rıza Baba karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Zafer Ergin de bu isimlerden biri oldu.

Birçok tiyatro oyunu, film ve dizide rol olan, kariyerinin zirvesini Rıza Baba rolüyle yaşayan Zafer Ergin, başarılı oyunculuğuyla göz dolduruyor.

Özel hayatını gözlerden uzak tutan Zafer Ergin, medyaya sadece iş hayatıyla yansımayı tercih ediyor

Hakkında araştırma yapanlar, Ergin'in gerçek hayattaki kızını gördüklerinde ise şaşkınlık yaşıyor.

İşte Zafer Ergin'in gerçek hayattaki kızı

Dizide Rıza Soylu nam-ı diğer Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, 1975 yılında kendisi gibi oyuncu Melek Baykal ile nikah masasına oturdu.

Ancak Zafer Ergin ve Melek Baykal çiftinin evlilikleri kısa sürdü ve ikili, 1979 yılında boşanma kararı aldı.

1986 yılında meslektaşı Binnaz Ergin ile dünya evine giren Zafer Ergin'in bu evliliğinden Esra adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Sosyal medya hesabını aktif kulllana Ergin, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Instagram'da 70 bine yakın takipçisi bulunan usta oyuncu, zaman zaman kızı ve torunu ile de paylaşım yapıyor.

79 yaşındaki oyuncunun kızı Esra Ergin'i ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.