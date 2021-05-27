Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? 15. sezonu geride bırakıyor..

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'ın ne zaman sezon final yapacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar sezon finali ne zaman?

Kanal D'nin kült haline gelen polisiye dizisi Arka Sokaklar, heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh gibi usta isimleri bir araya getiren ve 15 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren fenomen dizi, sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Dizinin hayranları, heyecan ve maceranın iç içe geçtiği Arka Sokaklar dizisi ne zaman sezon finali yapacak? sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da merak ediliyor.

Peki, Arka Sokaklar ne zaman sezon finali yapacak? İşte Arka Sokaklar'ın ekranlara veda edeceği tarih...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Dizilerin birer birer final ya da sezon finali yapmaya başladığı bu dönemde, Arka Sokaklar dizisi ile ilgili de final iddiaları gündeme geldi. Salgına rağmen çekimlerin hız kesmeden devam ettiği bugünlerde dizinin sezon finali tarihi ise merak edildi.

Erler Film'in kurucusu Türker İnanoğlu'nun imza attığı Arka Sokaklar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh gibi usta isimleri bir araya getiren polisiye dizi, 15. sezonu da başarıyla tamamladıktan sonra 18 Haziran Cuma günü yayımlanacak 594. bölüm sonrası sezon arası verecek.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ 16. SEZON OLACAK MI?

15. sezonunu geride bırakmaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonda da ekrana gelmesi bekleniyor. Fenomen dizi, 16. sezonu ile yine Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşmaya devam edecek.