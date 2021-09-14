Arka Sokaklar sezona kayıpla başlıyor! Engin o acı haberle yıkılacak

Kanal D'nin 15 sezondur ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar, 16. sezonuyla ekranlara dönüyor. Ancak 595. bölüm fragmanına göre Arka Sokaklar, sezona Engin'i üzecek bir kayıpla başlıyor.

Erler Film'in kurucusu, yapımcı Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan polisiye dizi Arka Sokaklar, yeni sezonuna 17 Eylül Cuma akşamı 595. bölümle birlikte ''Merhaba!'' diyecek.

Yüsra Geyik, Alp Korkmaz, Onur Bay ve Merve Oflaz veda ettiği dizinin kadrosuna Deniz Çatalbaş ile Oğuz Peçe dahil oldu.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar'ın 595. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yine heyecanı yüksek sahnelerle izleyicileri etkileyecek olan dizinin 595. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Engin’in oğlu ölüyor mu? sorusu öne çıktı. Peki Arka Sokaklar'ın 16. sezonu bir ayrılık ile mi başlayacak? İşte Arka Sokaklar 16. bölüm fragmanı...

ENGİN'İN OĞLU ÖLÜYOR MU?

Arka Sokaklar'ın 595. bölümünde, ekip bir aydır peşinde olduğu Memo'nun izini bulur. Mahmut ve adamlarına karşı düzenlenen operasyonda büyük çatışma yaşanıyor.

Engin'in ağladığı anların gösterildiği fragmanda, Rıza Baba'nın ''Başın sağ olsun Engin.'' sözleri, Engin'in oğlunun hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Orhan Oğuz ve Kerem Saka'nın oturduğu Arka Sokaklar'ın yeni sezonu Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor.