Arka Sokaklar Vatanım Sensin'in yıldızını ekranlara döndürdü! O isim yakışıklılığıyla göz kamaştıracak

Arka Sokaklar Vatanım Sensin'in yıldızını ekranlara döndürdü! O isim yakışıklılığıyla göz kamaştıracak

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Son olarak Vatanım Sensin dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cenk Gürpınar, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı, 16 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizi, izleyicilerini sevindirecek bir trasfere imza attı.

CENK GÜRPINAR ARKA SOKAKLAR'DA

Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Cenk karakteriyle akıllara kazınan ve son olarak Vatanım Sensin dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Cenk Gürpınar, uzun bir aranın ardından yeniden izleyici karşısına çıkıyor.

Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dından söz ettiren Cenk Gürpınar, Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu. Gürpınar, dizide "Poyraz" karakterine hayat verecek.

Öte yandan Arka Sokaklar dizisinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümlerine ise, iki yeni oyuncu katılıyor.

Bahar Başar, hanım ağa olan "Handan" karakterine hayat verirken, Fatih Serbest ise, haksız yere hapis yatan bir mahkumu canlandıracak.