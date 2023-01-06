Arka Sokaklar dizisinin yeniden ne zaman ekranlarda olacağını merak edenler, "Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?" sorusunu gündeme getirmeye başladı.

Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı Arka Sokaklar, 17. sezonu ile ekrana geldi.

Diziden bugüne kadar birçok oyuncu geld- geçti. Ancak proje, başarı ile sürmeye devam ediyor.

Cuma günleri ekrana gelen ve reyting rekorları kıran dizi, geçtiğimiz haftalarda ise kısa bir ara verdi.

Final haberleri seyircisini üzerken, dizi ekibi yaptığı açıklama ile final olmayacağını söyledi ve hayranlarının gönlüne su serpti.

Başarılı projeyi özleyenler de, "Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar dizisi, Kanal D ekranlarında son olarak 18 Kasım 2022 tarihinde 638. son bölümü ile izleyici ile buluşmuştu.

Cuma akşamı yeni bölümleri yayımlanan dizi bir süre yayın gününde ekranda olmadı. Konu hakkında da dizinin oyuncularından İlker İnanoğlu'ndan açıklama geldi.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Oya Okar gibi isimlerin başrollerde olduğu dizi hakkında İnanoğlu, “Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz.'' sözlerini kullanmıştı.

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm tarihi ise henüz belli değil.