Arka Sokaklar Zeynep'in büyük aşkı Komiser Murat'ın değişimi pes dedirtti! 'Gözündekü sürme mi?'

Arka Sokaklar dizisinde Murat'a hayat veren Uğur Pektaş, geçen zaman içerisinde bir hayli değişti. Komiser Murat ile hafızalara kazınan Pektaş'ı görenler değişimine inanamıyor.

16 Ekim 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Pektaş, Kocaeli Üniversitesi Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

2006 yılında Kuşdili, Düşler ve Gerçekler ve Arka Sokaklar gibi dizilerde yer alan Pektaş, bu sayede oyunculuk alanında tanınmaya başladı.

Asıl ününü Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Murat Komiser ile yakalayan Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi.

İkili Arka Sokaklar dizisinde Zeynep ve Murat'a hayat vererek, dizi aşkını nikah masasına taşıdı.

2010 yılında Murathan adını verdiği bir erkek çocuğuna sahip olan Uğur Pektaş, 2009 yılında eşi Gamze Özçelik ile Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı.

2020 yılında Survivor'a katılan ancak sakatlığından dolayı yarışamayan oyuncu, 2011 yılında Gamze Özçelik'ten boşandı.

Arka Sokaklar'dan sonra ekranda yer almayan ve aktif bir sosyal medya kullanıcısı olmayan Uğur Pektaş, son haliyle gündem oldu.

Değişen ve bambaşka bir hale bürünen Uğur Pektaş'ı hayranları, tanımakta bir hayli zorlandı.

Uğur Pektaş'ın şaşırtan değişimi

Maneviyata yönelen ve bir ara Hac ile Umre ziyaretleri yapan Uğur Pektaş, hem hayatını hem de tarzını değiştirdi.

Hac ve Umre turizmi işine giren Pektaş, oyunculuk konusunda da kuralları olduğunu hatta Türkan Şoray kurallarını uygulayacağını söyledi.

Oğluyla ve doğayla zaman geçiren oyuncunun son hali sosyal medya üzerinden görenler, inanmakta güçlük çekiyor.

Sessiz bir hayat sürmeyi tercih eden Uğur Pektaş, ekranlara yeniden döner mi bilinmez.

Ancak tarzı ve yeni kurduğu hayatıyla uzun süre gündemde kalacak gibi duruyor...