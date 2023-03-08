Arka Sokaklar Zeynep'in doludizgin aşk yaşadığı eski sevgilisi Survivor yıldızı çıktı! Sarmaş dolaş pozlar Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Gamze Özçelik, eski aşkıyla gündem oldu. Özçelik'in 2 yıl aşk yaşadığı isim hem Survivor'ın hem de Yasak Elma'nın eski yıldızı çıktı.

22 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gamze Özçelik, Maltepe Anadolu Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı.

Eğitimini tamamladıktan sonra 1999'da Elite Model Look İpek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilen Özçelik, rotayı oyunculuğa çevirdi.

Tatlı Hayat dizisinde Pelin karakteri ile karşımıza çıkan güzel isim, asıl ününü ise Arka Sokaklar sayesinde kazandı.

Dizide hayat verdiği Zeynep Komiser karakteriyle büyük bir üne kavuşan ünlü oyuncu Gamze Özçelik, şimdilerde ekranlardan uzak.

Televizyounu ve oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik, tesettüre girdi. Bambaşka bir hayatı benimseyen oyuncu, zamanını da yardım çalışmalarına ayırıyor.

Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği sayesinde Kahramanmaraş depreminde de yardıma giden Özçelik, özel hayatıyla gündem oldu.

Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Özçelik, eski sevgilisiyle bir kez daha gündeme geldi.

Gamze Özçelik'in ünlü aşkı

Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik, bir dönem Survivor'ın iddialı yarışmacılarından olan oyuncu Mert Öcal ile aşk yaşadı.

2 yıl aşk yaşayan Gamze Özçelik ve Mert Öcal çifti, ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih ediyordu. Ancak basına görüntülenmekten de kaçamıyorlardı.

O dönem ortaya atılan iddialara göre; Mert Öcal, Gamze Özçelik'i eski eşi Uğur Pektaş'tan kıskanmış ve Özçelik'in Arka Sokaklar dizisinden ayrılmasını istemişti. Güzel oyuncu da Mert Öcal'ın isteği üzerine diziden ayrılmıştı.

Ancak ikilinin ilişkileri uzun sürmedi. Ünlü çift, ilişkilerindeki problemleri çözemediklerini söyleyerek sessiz sedasız ayrıldı.

Mert Öcal bir dönem ise Alişan'ın eşi Buse Varol ile anıldı.