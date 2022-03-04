Arka Sokaklar Zeynep'in doludizgin aşk yaşadığı eski sevgilisine bakın! Survivor'da fırtına gibi esiyor

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik, eski sevgilisiyle gündeme geldi. Özçelik'in 2 yıl aşk yaşadığı isim, şimdilerde Survivor'da boy gösteriyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

Geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer almaya devam eden dizi, birbirinden yetenekli oyuncuları kadrosunda ağırladı.

Dizide hayat verdiği Zeynep Komiser karakteriyle büyük bir üne kavuşan ünlü oyuncu Gamze Özçelik de bu isimlerden biriydi.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkati çeken Gamze Özçelik, dizide aşk yaşadığı Uğur Pektaş ile aşk yaşamaya başladı ve dünya evine girdi.

Özçelik'in 4 yıl evli kaldığı ve sonrasında ani bir kararla boşandığı Uğur Pektaş'tan Murathan adında bir oğlu oldu.

2018 yılından sonra ekranlara veda eden Özçelik, tesettüre girdi ve hayatını yardıma muhtaç insanlara adadı.

Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Özçelik, eski sevgilisiyle gündeme geldi.

MERT ÖCAL İLE AŞK YAŞADI

Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik, bir dönem Survivor'ın iddialı yarışmacısı Mert Öcal ile aşk yaşadı.

2 yıl aşk yaşayan Gamze Özçelik ve Mert Öcal çifti, ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih ediyordu.

O dönem ortaya atılan iddialara göre; Mert Öcal, Gamze Özçelik'i eski eşi Uğur Pektaş'tan kıskanmış ve Özçelik'in Arka Sokaklar dizisinden ayrılmasını istemişti. Güzel oyuncu da Mert Öcal'ın isteği üzerine diziden ayrılmıştı.

Ancak ikilinin ilişkileri uzun sürmedi. Ünlü çift, ilişkilerindeki problemleri çözemediklerini söyleyerek sessiz sedasız ayrıldı.