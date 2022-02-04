Arka Sokaklar Zeynep'in kardeşi Meltem'i gören büyüleniyor! Modellikten tesettüre giden süreç...

Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra tesettür takan ve kendisini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik, kardeşi Meltem ile gündem oldu. Özçelik'in kardeşi Meltem, ablasının izinden gidiyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, her sahnesi ile nefes kesiyor.

Birbirinden yetenekli oyuncuları kadrosunda ağırlayan ve her bölümü ile rekor kıran proje, yıllar içinde birçok değişikliğe gitti.

Bir dönem dizinin kadrosunda yer alan ve güzelliği ile dikkati çeken Gamze Özçelik, Zeynep Komiser'e hayat verdi.

Dizide aşk yaşadığı Uğur Pektaş ile gerçek hayatta bir ilişkiye başlayan ve evlenen Gamze Özçelik, kısa bir süre sonra anneliği tattı.

Özçelik'in 4 yıl evli kaldığı ve sonrasında ani bir kararla boşandığı Uğur Pektaş'tan Murathan adında bir oğlu oldu.

2018 yılından sonra setleri bırakan Gamze Özçelik, tesettüre girdi ve hayatın yardıma muhtaç insanlara adadı.

Umuda Koşanlar Dernegi'ni kuran ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Özçelik, kardeşi Meltem ile gündeme geldi.

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM

Güzel ve başarılı ismin kardeşi Meltem, tesettüre girdi ve hayatını tamamen değiştirdi. Ablasının yolundan ilerleyen Meltem Özçelik, sosyal medya hesabını bile aktif kullanmıyor.

Ancak aha önce Kiraz Mevsimi, Çilek Kokusu gibi dizilerde oynayan Meltem Özçelik, tesettürlü fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Ablası gibi bir dönem oyunculuk yapan Meltem Özçelik, gözlerden uzak ve sakin bir yaşam sürüyor. Kiraz Mevsimi dizisinde 'Gaye' karakteri ile karşımıza Meltem Özçelik, bir zamanlar modellikle de ilgilenmişti.