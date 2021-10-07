Arka Sokaklar'a 2 yeni oyuncu daha! Kadro gittikçe büyüyor

16 sezondur yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara rağmen zirveden düşmedi. Yeni sezonu ile başlayan efsane diziye, 2 yeni oyuncunun daha dahil olacağı belirtildi.

16 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan ve adını efsaneler arasında yazdıran Arka Sokaklar dizisi, tüm hızıyla devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı dizi, reyting savaşından galip çıktı.

Reytinglerde zirveye oturan ve yerini sağlama alan dizi, geçtiğimiz sezon kan kaybetti.

Geçtiğimiz sezon Merve Oflaz, Onur Bay ve Yüsra Geyik’in veda ettiği diziden, son olarak Ali karakterine hayat veren oyuncu Alp Korkmaz ayrıldı.

Bu ayrılıklar yıllardır diziyi izleyen ve sıkı takip eden hayranları oldukça üzerken, yeni isimlerle el sıkışıldı.

Bu isimlerin arasında olan ancak yeni olmayan ve Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel geri döndü.

2 YENİ OYUNCU DAHA

Merve Oflaz'ın yerine diziye Aslı karakterine hayat veren Deniz Çatalbaş ve Oğuz Peçe dahil olurken, 2 yeni oyuncu ile daha anlaşıldı.

Bu iki yeni oyunculardan Hakan Bozyiğit, 8 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 598. bölümde Duygu Keser ise 599.bölümde ekranda olacak.

Bozyiğit'in eski bir Afgan askerini, Duygu'nun Müfettiş İdil karakterini canlandırmaya hazırlandığı öğrenildi.