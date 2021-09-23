Arka Sokaklar'a bir oyuncu daha! O isim geri dönüyor

Arka Sokaklar'a bir oyuncu daha! O isim geri dönüyor

16. sezonu ile yeniden seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinde, bazı ayrılıklar yaşandı. Yaşanan ayrılıklar seyirciyi üzerken, daha önce kadroda yer alan bir ismin geri döneceği öğrenildi.

16 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan ve hatırı sayılır bir seyirci kitlesine sahip olan Arka Sokaklar, yeni sezona başladı.

Geçtiğimiz sezon Merve Oflaz, Onur Bay ve Yüsra Geyik’in veda ettiği diziden, son olarak Ali karakterine hayat veren oyuncu Alp Korkmaz ayrıldı.

Bu ayrılıkların yerine kadroya yeni oyuncular dahil olurken, Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel geri döndü.

Furkan Göksel'in geri dönmesi dizinin hayranlarını sevindirirken, eski kadroda yer alan bir oyuncunun daha diziye geri dönmeye hazırlandığı belirtildi.

METİN'İN EŞİ ASİYE GERİ DÖNÜYOR

Arka Sokaklar dizisinin 16. sezonu oldukça hızlı başlarken, Metin karakterini canlandıran Furkan Göksel'in ardından, Metin'in eşini oynayan Melisa Şalgam'ın diziye geri döneceği belirtildi.

596. BÖLÜMÜN DETAYLARI

Melisa Şalgam, Asiye Çoban karakteri ile diziye geri dönmeye hazırlarken, dizinin 596. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Esra ve Hüsnü evlilik kararı alırken Hüsnü, Esra'yı babasından istemek için yola koyuldu ve Arda ile birlikte Esra'yı babasından istedi.

Hüsnü ve Esra'nın bir an önce düğün yapması konusunda baskı yapan Nazike, çifti en sonunda nikah masasına oturttu.

Arka Sokaklar 596. bölüm fragmanı İZLE