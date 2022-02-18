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    Arka Sokaklar'a 'Hanım Ağa' geldi! O isim Rıza Baba ve ekibine kök söktürecek

    Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar, oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Son olarak Cenk Gürpınar'ın dahil olduğu diziye iki yeni oyuncu daha katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 19:08
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    Arka Sokaklar'a 'Hanım Ağa' geldi! O isim Rıza Baba ve ekibine kök söktürecek

    Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

    Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

    Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un birlikte kaleme aldığı, 16 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizi, oyuncu kadrosunu da büyütmeye devam ediyor.

    Son olarak ünlü oyuncu Cenk Gürpınar'ın "Poyraz" karakteriyle dahil olduğu diziye iki yeni oyuncu daha katıldı.

    ARKA SOKAKLAR'A HANIM AĞA GELDİ

    Arka Sokaklar dizisinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümlerinde iki yeni oyuncu karşımıza çıkacak.

    Bahar Başar, hanım ağa olan "Handan" karakterine hayat verirken, Fatih Serbest ise, haksız yere hapis yatan bir mahkumu canlandıracak.

    Arka Sokaklar a Hanım Ağa geldi! O isim Rıza Baba ve ekibine kök söktürecek #1


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