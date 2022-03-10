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    Arka Sokaklar'a taze kan! Örgüt üyesi 'Suzan' karakteriyle ters köşe yapacak...

    Ekranların uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar'dan yeni bir transfer haberi geldi. Diziye dahil olan oyuncu Aşela Demir, örgüt üyesi Suzan karakterini canlandıracak.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 13:50
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    Arka Sokaklar'a taze kan! Örgüt üyesi 'Suzan' karakteriyle ters köşe yapacak...

    Kanal D'nin 16 sezonluk polisiye dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor.

    Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, reytinglerde de başarısını kaybetmedi.

    Ayrılıkların yaşandığı dizide oyuncu kadrosunu yeni isimler katılmaya devam ediyor.

    ÖRGÜT ÜYESİ "SUZAN" GELDİ

    Arka Sokaklar'a son olarak genç oyuncu Aşela Demir dahil oldu.

    Demir, dizide örgüt üyesi Suzan karakterini oynayacak.

    Son dönemde yayınlanan Azra ve Malazgirt 1071 isimli sinema filmlerindeki rolüyle dikkat çeken Aşela Demir,  "Birçok farklı rolde oynadım ama ilk defa bu kadar ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkıyorum" dedi.

    Arka Sokaklar a taze kan! Örgüt üyesi Suzan karakteriyle ters köşe yapacak... #1

    Arka Sokaklar a taze kan! Örgüt üyesi Suzan karakteriyle ters köşe yapacak... #2

    Arka Sokaklar a taze kan! Örgüt üyesi Suzan karakteriyle ters köşe yapacak... #3


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