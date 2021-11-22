Arka Sokaklar'a veda edecek denilmişti! Rıza Baba'dan net yanıt: Ömrüm yettikçe buradayım

Arka Sokaklar dizisine veda edeceği iddia edilen Zafer Ergin, sessizliğini bozdu. Ayrılık iddiaları hakkında konuşan Ergin, "Yani diziyi yarıladık. Ömrümüz yettikçe devam edeceğiz" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 16. sezonu ile seyircisinin karşısına çıkan Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz ve Kerem Saka'nın üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, birbirinden usta oyuncuları ağırlıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı dizi, yaşanan ayrılıklara rağmen final vermedi.

Diziden bazı sevilen oyuncular ayrılırken, 4 yeni isim daha Arka Sokaklar'ın güçlü kadrosunda yerini aldı.

Proje bu gelişmelerle devam ederken, diziden Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'in ayrılacağı iddia edildi.

Bu iddialara ilişkin açıklama yapan Erler Film; "Son zamanlarda bazı medya kaynaklarında ARKA SOKAKLAR dizimizin başladığı günden beri RIZA BABA karakterine hayat veren değerli sanatçımız ZAFER ERGİN’in diziden ayrılacağı ile ilgili çıkan haberler maksatlı ve tamamen uydurmadır.

Değerli oyuncumuz RIZA BABA’MIZ ARKA SOKAKLAR EKİBİNİN başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

Erler Film'in bu ifadeleri dizinin hayranlarını rahatlatırken, konu hakkında Zafer Ergin'den de bir açıklama geldi.

ZAFER ERGİN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Zafer Ergin, “Yaşam Boyu Onur Ödülü”ne layık görüldü ve katıldığı ödül töreninde açıklamalar yaptı.

TV100'ün sorularını yanıtlayan Zafer Ergin çıkan ayrılık iddiaları hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Yani diziyi yarıladık. Ömrümüz yettikçe devam edeceğiz .Bütün dizinin adına geldim. Çünkü onlar çalışıyorlar, biz kazanıyoruz.

Çok değişik konularda çok uzun süre çalıştık. İstanbul'a sonradan büyük bir heyecan içinde geldim."