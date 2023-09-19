Arka Sokaklar'dan yeni gelişme! 2 oyuncu kadroya erken veda etti: Kimse beklemiyordu ama... Uzun bir aranın ardından yeniden seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar, herkesi şaşırtan bir iddiayla gündeme geldi. Diziden iki oyuncunun ayrılacağı söylendi.

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17 sezondur ekranlarda yer alan Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümlerle seyircisinin karşısına çıkıyor.

Verdiği aranın ardından yeni bölümleri yayınlanan dizi, oyuncu kadrosunu da genişletti.

Kanal D İç Yapımlar'a satılan dizinin yeni bölümleri yayınlanırken, seyirciyi üzecek bir iddia ortaya atıldı.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Özlem Çınar gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Arka Sokaklar dizisi oyuncu kadrosuna Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan ve Oğuz Peçe gibi isimler de dahil olmuştu.

Bomba iddia!

Geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar dizisinde sürpriz gelişmelerin yaşanacağı iddia edilmiş yeni oyuncuların da dahil olacağı tahmin edilmişti.

Bu iddialar sonrası Arka Sokaklar dizisinde başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ ve Cansu Fırıncı’nın sevilen dizinin kadrosuna erken veda edeceği iddia edildi.

Ancak bu iddialarla ilgili olarak henüz net bir açıklama gelmedi. Bu nedenle iddialar, kulis fısıltısından öteye gidemedi.