Arka Sokaklar'da büyük şok! Rıza Baba ve ekibi gözaltına alınıyor

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın 599. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Rıza Baba ve ekibi gözaltına alınıyor. İşte Arka Sokaklar 599. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz'un üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 16. sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Selin Demirci'nin yer aldığı Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, 15 Ekim Cuma günü 599. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Heyecanlı ve sürükleyici bölümleriyle adeta nefes kesen dizinin merakla beklenen 599. yeni bölümünden 2. fragman da geldi. Yayınlanan fragmanda, Rıza Baba ve ekibinin polis arkadaşları tarafından gözaltına alındığı görüldü. İşte Arka Sokaklar 599. bölüm fragmanı...

Arka Sokaklar 599. Bölüm Fragmanı İZLE

ARKA SOKAKLAR 597. BÖLÜMDE NE OLDU?

Ekip, Bora'yı yakalamak için sıkı bir takip başlatır. Harun bir yandan kardeşi Bora'nın teslim olmasını isterken, diğer yandan işlediği suçu temizleme peşindedir.

Harun, Bora'nın yakalanan adamlarını ortadan kaldırmak için insan kaçakçılığı yapan Rıdvan'a talimat verir. Rıdvan bu işi, kaçak yollar ile ülkemize gelen eski asker Hamit ile çözmek ister. Bora, saklandığı yerden Sude'yi takip etmeye devam eder.

Burak, hastanenden çıkmış ve evine geri dönmüştür. Aslı, kardeşi Burak'ı kaçıran kişinin aynı zamanda babasını şehit eden kişinin kerim aslan olduğunu öğrenmiş ve intikam isteği ile yanıp tutuşmaktadır. Vildan ve Kerim'in de bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Vildan'ın adamı yaralı yüz tekrar Burak'ın peşine düşer.

Leyla'yı, Nazif'in elinden kurtarmak için, Nazif'in isteğini yerine getirir. Delil olarak adli emanette tutulan görüntüleri gizlice alır ve Nazif'e teslim etmek için yola çıkar. Teslimat sırasında ekibimiz olay yerine baskın yapar.