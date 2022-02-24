Arka Sokaklar'da seri katil Selin'i hedef aldı! Mesut Komiser kahrolacak

Arka Sokaklar dizisinin 616. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; ekip seri katilin peşindeyken Selin basın açıklaması yapar. Akabinde seri katil Selin'i hedef alır. Peki Selin ölecek mi?

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

16 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizinin merakla beklenen 616. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Yeni bölümde; Selin, katilin hedefindedir.

Cemal ve Ezgi yine zor bir durumun içerisinde kalmıştır. Onlar bundan kurtulmaya çalışırken ekip seri katilin peşindedir. Selin basın açıklaması yapar. Ancak bu durum onu tehlikenin içine atacaktır. Selin hedef olmuştur.

Peki Seri katil Selin'i öldürecek mi? Oya Okar Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı? İşte Arka Sokaklar 616. bölüm 2. fragmanı...

Arka Sokaklar 616. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO