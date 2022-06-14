Arka Sokaklar'da şok ayrılık! Ekip yine yıkıldı, sevilen komiser veda ediyor...

Arka Sokaklar'da şok ayrılık! Ekip yine yıkıldı, sevilen komiser veda ediyor...

Arka Sokaklar dizisinde sezon finali öncesi ayrılık haberi geldi. 3 sezondur "Cemal Şahin" karakterine hayat veren oyuncu Yiğitcan Ergin, veda ettiğini açıkladı.

16 sezondur Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Kadrosunda bu zamana kadar birçok değişiklik yaşanan diziden bir ayrılık haberi daha geldi.

Cemal Komiser'in vedası

17 Haziran Cuma akşamı 632. bölümle sezon finali yapacak olan Arka Sokaklar'da sevilen oyuncunun veda açıklaması, seyircileri şoke etti.

Arka Sokaklar dizisinde "Cemal Şahin" rolünü canlandıran Yiğitcan Ergin, diziye veda ettiğini açıkladı.

Ergin paylaşımında "İyi ki yollarımız kesişti. İyi ki yolumuz buralardan geçti. Bu yol nereye gider bilmiyorum ama artık nerede başladığını biliyorum. Sürçülisan ettiysek affola" dedi.