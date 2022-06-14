Petrol
123.06
0.66%
Euro
18.0342
0.24%
Dolar
17.2657
0.02%
Altın
1.01
0.17%
Borsa
25
-0.41%
Bitcoin
391.600
-6.98%
BTXN Coin
8.78
8.12%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Arka Sokaklar'da şok ayrılık! Ekip yine yıkıldı, sevilen komiser veda ediyor...

    Arka Sokaklar dizisinde sezon finali öncesi ayrılık haberi geldi. 3 sezondur "Cemal Şahin" karakterine hayat veren oyuncu Yiğitcan Ergin, veda ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 13:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arka Sokaklar'da şok ayrılık! Ekip yine yıkıldı, sevilen komiser veda ediyor...

    16 sezondur Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

    Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

    Kadrosunda bu zamana kadar birçok değişiklik yaşanan diziden bir ayrılık haberi daha geldi.

    Cemal Komiser'in vedası

    17 Haziran Cuma akşamı 632. bölümle sezon finali yapacak olan Arka Sokaklar'da sevilen oyuncunun veda açıklaması, seyircileri şoke etti.

    Arka Sokaklar dizisinde "Cemal Şahin" rolünü canlandıran Yiğitcan Ergin, diziye veda ettiğini açıkladı.

    Ergin paylaşımında "İyi ki yollarımız kesişti. İyi ki yolumuz buralardan geçti. Bu yol nereye gider bilmiyorum ama artık nerede başladığını biliyorum. Sürçülisan ettiysek affola" dedi.

    Arka Sokaklar da şok ayrılık! Ekip yine yıkıldı, sevilen komiser veda ediyor... #1

    Arka Sokaklar da şok ayrılık! Ekip yine yıkıldı, sevilen komiser veda ediyor... #2

    Arka Sokaklar da şok ayrılık! Ekip yine yıkıldı, sevilen komiser veda ediyor... #3


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı sinyali
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı sinyali

    Türk kara sularına geri itilen 4 göçmen yarı çıplak halde bulundu
    Gündem

    Türk kara sularına geri itilen 4 göçmen yarı çıplak halde bulundu

    Çılgın CEO şimdi de bu koine kafayı taktı!
    ApeCoin

    Çılgın CEO şimdi de bu koine kafayı taktı!

    Görüş Bildir