Arka Sokaklar'da şoke eden ayrılık kararı! Tam ekip toplanmışken o isim veda ediyor

Arka Sokaklar'da şoke eden ayrılık kararı! Tam ekip toplanmışken o isim veda ediyor

Arka Sokaklar dizisinin 614. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Rıza Baba ve ekip, mezarlığa geldiklerinde Engin Müdürün cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Peki Arka Sokaklar Engin öldü mü?

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

16 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizinin hayranlarını şaşkına çevirecek bir gelişme yaşandı. Rıza Baba ve ekip yeniden bir araua gelmişken alınan karar herkesi üzdü.

Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 614. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda, Rıza Baba ve ekip, mezarlığa geldiklerinde Engin Müdürün cansız bedeniyle karşılaşır.

Aşiret liderinin yolladığı Ukraynalı tetikçi kadın, son bölümde silahını ona doğrultmuştu. Engin Müdür için tüm ekip arkadaşları cenazede hazır bulunur. Rıza Babanın onun için kurduğu duygusal cümleler herkesi duygulandırır.

Peki Arka Sokaklar Engin öldü mü? İlker İnanoğlu Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı? İşte Arka Sokaklar 614. bölüm fragmanı...

Arka Sokaklar 614. Bölüm Fragmanı VİDEO

ARKA SOKAKLAR 613. BÖLÜM ÖZETİ

Yeniden bir araya gelen ekibi yeni görevler beklemektedir. Bir aşiret liderinin hayatını kaybetmesi ekibimizi tehlikeye atacaktır.

Selin ve Mesut birlikte yaşamaya başlamıştır. Evlilik hayatlarında her şey yolunda giderken çalan kapı zili tüm huzurlarını kaçıracaktır.

Metin'in bekar olmasına üzülen Nazike mahalleden tanıdığı bir kızı Metin ile tanıştırmaya karar verir. Metin yapılan bu emrivakiden hoşlanmaz. Nazike ertesi gün eve geldiğinde ummadığı bir manzarayla karşılaşacaktır.