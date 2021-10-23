Arka Sokaklar'da şoke eden sahne! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar'da şoke eden sahne! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı mı?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın dün akşam yayınlanan 600. bölümünde şok bir sahne yaşandı. Dizide Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz'ın Arka Sokaklar'a veda ettiği iddia edildi.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz ve Kerem Saka'nın üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 16. sezonuyla da reytinglerde zirveye oynuyor.

Cuma akşamlarına damga vuran ve iddialı rakiplerini sollayan polisiye dizi Arka Sokaklar, her bölümde sosyal medya gündemine de oturmayı başarıyor.

Yayın hayatına 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar, dün akşam yayınlanan 600. bölümüyle de sosyal medyanın gündemine oturdu. Nefes kesen bölümün son sahnesi ise herkesi şaşırttı.

Arka Sokaklar'ın son bölümüne bazuka ile vurulan kişinin görüntüleri damga vurdu. O anlara şahit olan Hüsnü, büyük bir şok yaşarken Rıza babanın evine ulaşan haber, Pınar'ı gözyaşlarına boğdu.

ALP KORKMAZ VEDA ETTİ

Merve Oflaz, Yüsra Geyik, Onur Bay ve Alp Korkmaz'ın Arka Sokaklar ekibinden ayrıldıkları, 15. sezon sonunda ortaya çıkmıştı. Ancak Ali karakterinin hikayeden nasıl çıkacağı bilinmiyordu. İşte bu detay, 600. bölümde ortaya çıktı.

Alp Korkmaz'ın hayat verdiği ve Rıza Baba'nın göz bebeği damadı Ali karakteri son kez hikayede yer aldı.

HAYRANLARI YASTA

Uyuşturucu satanlara yapılan operasyonda, Hüsnü Çoban ve ekibine keskin nişancı olarak destek veren Ali, suçluların attığı roket ile parçalanarak öldü.

2006 yılından bu yana dizide yer alan Ali karakterinin diziden ayrılması, Arka Sokaklar hayranlarını oldukça üzdü. Birçok kullanıcı, Alp Korkmaz'ın vedası nedeniyle üzüntülerini sosyal medyadada dile getirdi.