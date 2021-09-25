Arka Sokaklar'daki aşı sahnesi tepki çekti! Sosyal medya ayağa kalktı: 'Yayından kaldırılsın'

Arka Sokaklar'daki aşı sahnesi sosyal medyada tepki çekti. Söz konusu sahnede, "Aşı olmayanlarla tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz" ifadesi, aşı karşıtı izleyicileri çileden çıkardı.

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, dün akşam 16. sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

Sevilen dizinin dün akşam ekranlara gelen 596. bölümünde, koronavirüse karşı aşılama mesajı verilmek istendi.

Güncel olaylar ve toplumsal sorunların sık sık ele alınıp işlendiği dizide bu defa istenilen tepki alınamadı.

Dizide ara ara yer verilen ''Koronavirüs aşısı olun'' çağrısı, aşı karşıtı izleyicileri çileden çıkardı. İzleyiciler, dizinin sona ermesine ilişkin binlerce tweet atarken dizinin yayınlandığı kanal olan Kanal D'yi de boykot etti.

Tepkilerin ardından #BoykotKanalD etiketi, kısa sürede Twitter'da en çok koonuşulan konular listesinde birinci sıraya yükseldi.

"AŞISINI OLMAYANLARLA VİRÜS GİBİ MÜCADELE EDECEĞİZ"

Dizide Rıza Baba karakterinin basına yaptığı açıklamada, ''Bu acılar bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanın yaptığı gibi gidip aşımızı olacağız. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz.'' sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bu sahnelerin ardından aşı karşıtı bazı izleyiciler, Twitter hesapları üzerinden tweet atarak tepkilerini gösterdi.

KANALI BOYKOT ETTİLER

Dizinin yayından kaldırılması için kısa sürede binlerce tweet atılırken bazı kullanıcılar, dizinin halkı kin ve düşmanlığa ittiğini savundu.

Binlerce vatandaş, dizinin yayınlandığı kanal olan Kanal D'yi ''#BoykotKanalD'' etiketi ile eleştiri yağmuruna tuttu ve bu etiket, Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu.

İşte Arka Sokaklar dizisine gelen tepkilerden bazıları;