Arka Sokaklar'dan ayrıldı, Engin Akyürek'li Kaçış dizisine dahil oldu! İşte o isim...

Arka Sokaklar'dan ayrıldı, Engin Akyürek'li Kaçış dizisine dahil oldu! İşte o isim...

Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra Son Yaz dizisinde rol alan Onur Bay, yeni sezondaki projesini belirledi. Bay, Engin Akyürek ile İrem Helvacıoğlu'nu buluşturan Kaçış dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da 15 yıldır Tekin Çoban karakterine hayat veren Onur Bay, vedasıyla herkesi şaşırtmıştı.

9 yaşından beridir hayat verdiği Tekin karakteriyle izleyicilerin ailesinin bir ferdi haline gelen Onur Bay, sezon başında ''Son Yaz'' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Ancak ikinci sezonda reytinglerde dikiş tutturamayan O3 Medya imzalı Son Yaz dizisi, 26. bölümde final yaparak ekranlara veda etti.

Hayranları Onur Bay'ın yeni sezonda hangi projede yer alacağını merak ederken beklenen açıklama Birsen Altuntaş'tan geldi.

KAÇIŞ DİZİSİNDE ROL ALACAK

Onur Bay, başrollerinde Engin Akyürek ile İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı ve O3 Medya'nın Disney Plus için hazırladığı ''Kaçış'' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstleneceği, senaryosunu Ali Doğançay'ın kaleme aldığı, hikâyesi aynı zamanda başrolü oynayan Engin Akyürek'e ait olan Kaçış dizisinin hazırlıkları sürüyor.

Akyürek'in Mehmet adlı bir savaş muhabirine hayat vereceği dizinin çekimleri kasım ayında Gaziantep'te başlayacak.