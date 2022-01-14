Arka Sokaklar'dan ayrıldı, Yasak Elma'ya katıldı! Diziye yeni bir renk katacak

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, bomba bir transfere daha imza attı. Arka Sokaklar dizisinde Hırsız Bedir karakteriyle adından söz ettiren Özgür Elmas, Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Her hafta farklı entrikalarıyla gündeme gelen Yasak Elma dizisinden bomba bir transfer haberi geldi.

ÖZGÜR ELMAS YASAK ELMA'DA

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hırsız Bedir karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özgür Elmas, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Medyaradar'da yer alan habere göre; son olarak Sana Söz dizisinde Hasan Öğretmen rolüyle izleyici karşısına çıkan Özgür Elmas, Yasak Elma'da Okan adlı bir karaktere hayat verecek.

Senaryoya göre Okan, karısının ayarladığı Dilara tarafından ayartılmaya çalışılacak.

Birçok reklâm filminin de yüzü olan Elmas, yakın zamanda İsmail YK'nın klibinde de yer aldı.