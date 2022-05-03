Arka Sokaklar'dan kahreden ayrılık haberi! Hüsnü Çoban'ın yüzü bir türlü gülmüyor

Arka Sokaklar dizisinin 626. bölüm 2. fragmanında; hamile olan Esra'nın bıçaklanarak hastaneye kaldırıldığı görüldü. Bu sahne ''Esra mı yoksa karnındaki bebek mi ölüyor?'' sorusunu akıllara getirdi.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Senaryosunu Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı ve 16 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizi, 6 Mayıs Cuma akşamı 626. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 616. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Yeni bölümde; hamile olan Esra, bir adam tarafından saldırıya uğruyor.

Adam, Esra'yı bıçaklayarak oradan uzaklaşıyor. Bıçaklanan Esra, acilen hastaneye kaldırılıyor ve ameliyata alınıyor. Hamile olduğu için zor bir ameliyat geçiriyor.

Dışarıda Hüsnü ve sevenleri ondan gelecek güzel haberi beklerken doktor, baş sağlığı diliyor. Akabinde Hüsnü, Esra'yı bıçaklayan adamın peşine düşüyor ve yakalıyor. Üzerine doğrulttuğu silahla adama Esra'nın eşi olduğunu söylüyor.

Peki Esra mı yoksa karnındaki bebek mi ölüyor? Hüsnü, Esra'nın intikamını alıyor mu? İşte Arka Sokaklar 626. bölüm 2. fragmanı...

Arka Sokaklar 626. Bölüm Fragmanı - 2 İzle

Arka Sokaklar 625. bölüm özeti

Arka Sokaklar'ın 625. bölümünde kılık değiştirerek gizli göreve giden Aslı'nın hayatı tehlikeye giriyor.

Ekibimiz, ellerinden kaçırdığı İrfan ve Ferruh’u bulmak için harekete geçer. Bu sırada İrfan ve Ferruh, reis Sermet isimli bir uyuşturucu tacirinin illegal şebekesine dahil olurlar. Ekibimiz suç dünyasına karışan İrfan’ın ve Ferruh’un peşine düşer.

Hakan’ın mahalleden komşusu Eşref amca kayıptır. Eşref amcanın kızı Ayfer, Hakan’dan yardım ister. Olayı araştırmaya başlayan Hakan çok geçmeden kendini bir aile dramının içinde bulacaktır.

İntikam yemini eden Rus tetikçi Lena, hastanede peşine düşen ve bebeğini kaybetmesine sebep olan Andrey’in peşine düşer. Andrey ise Cahit isimli kirli bir bankacı aracılığıyla patronu Josef’in mal varlığını kaçırmaya çalışmaktadır. Ekibimiz Josef ve Andrey’e, Lena’dan önce ulaşabilecek midir?